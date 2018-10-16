جامعة السادات تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات للترابط الدولي ببوخارست

يشارك الدكتور أحمد محمد بيومي، رئيس جامعة السادات، والدكتور شادن معاوية، نائب رئيس الجامعات للدراسات العليا والبحوث، في ورشة العمل الدولية المقامة حاليا ببوخارست في رومانيا تحت عنوان "قيادة الجامعات للترابط الدولي"، والتي ينظمها اتحاد الجامعات الدولي، والتي تعتبر الجامعة من ضمن أعضائه بالاشتراك مع منظمة اليونسكو.



ويحضر ورشة العمل مشاركون من رومانيا ومولدوفا وفرنسا وإنجلترا وهولندا والسودان وفلسطين، بالإضافة لمصر، ويتحاور المشاركون حول دولية الجامعات وتبادل الخبرات في مجال تطوير البرامج والمقررات لتناسب المجالات والاتجاهات الحديثة في مجال التعليم العالي، ومستقبل التعليم العالي خلال العشر سنوات القادمة على مستوى العالم، وضرورة الاستعداد لهذه المتغيرات، وتستمر ورشة العمل حتى يوم الجمعة المقبل.