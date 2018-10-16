عاملو البنك الزراعي بالبحيرة يرفضون التجديد لرئيس القطاع

تلقى النائب جمال عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات ونائب رئيس اتحاد العمال مذكرة اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري بمحافظة البحيرة والتي يعربون فيها عن رفض العاملين بشأن التجديد لرئيس قطاع البحيرة لمدة عام آخر بعد سن التقاعد.
وقال محمد محيى أبو ورك رئيس اللجنة النقابية في مذكرته التى بعث بها أيضا إلى السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي أن اللجنة النقابية تنقل رغبة جميع العاملين بفروع البنك بمدن وقرى المحافظة تأكيدا منها لتوجيهات القيادة السياسية على ضرورة تمكين الشباب وخلق جيل جديد يتحمل المسئولية فى المرحلة الراهنة.