عاملو البنك الزراعي بالبحيرة يرفضون التجديد لرئيس القطاع

تلقى النائب جمال عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات ونائب رئيس اتحاد العمال مذكرة اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري بمحافظة البحيرة والتي يعربون فيها عن رفض العاملين بشأن التجديد لرئيس قطاع البحيرة لمدة عام آخر بعد سن التقاعد.



