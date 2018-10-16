ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عاملو البنك الزراعي بالبحيرة يرفضون التجديد لرئيس القطاع

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
أماني وار
تلقى النائب جمال عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات ونائب رئيس اتحاد العمال مذكرة اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري بمحافظة البحيرة والتي يعربون فيها عن رفض العاملين بشأن التجديد لرئيس قطاع البحيرة لمدة عام آخر بعد سن التقاعد.

وقال محمد محيى أبو ورك رئيس اللجنة النقابية في مذكرته التى بعث بها أيضا إلى السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي أن اللجنة النقابية تنقل رغبة جميع العاملين بفروع البنك بمدن وقرى المحافظة تأكيدا منها لتوجيهات القيادة السياسية على ضرورة تمكين الشباب وخلق جيل جديد يتحمل المسئولية فى المرحلة الراهنة.

ترشيحاتنا

إطلاق نارعلى جرار حاول اقتحام سفارة سرائيل في تركيا..فيديو

تعرف على بديل محمد صلاح في مواجهة مصر وسوازيلاند

نيللي كريم بإطلالة موفقة فى مهرجان لندن السينمائي.. صور

برلماني كويتي: قناة الجزيرة القطرية خنجر مسموم في الجسد الخليجي

مصر على موعد مع إنجاز تاريخي في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب

ابن كريستيانو رونالدو يسجل هدفين على طريقة والده.. فيديو

تشكيل سوازيلاند في مواجهة مصر بتصفيات الأمم الإفريقية

برلماني يوضح تفاصيل مشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات.. فيديو

أليسون يظهر بالزي الخليجي في السعودية.. صور

80 ألف دولار فاتورة وجبة سمك وجمبري لفرد واحد

روسيا تعلن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مصر

إحباط محاولة تهريب 200 جهاز لاسلكى بمطار القاهرة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

المنتخب يتحرك لملعب موفاسي باي سواتيني ..صور

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

فيديو

اللاوندي: زيارة السيسي إلى روسيا اقتصادية من الدرجة الأولى.. فيديو
رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو
السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو
الكهرباء: الانتهاء من أول مفاعل نووى وتشغيله فى 2026.. فيديو
الرئيس السيسي: روسيا ستظل صديق مصر الوفي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟