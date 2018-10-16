حبس 3 أشخاص لترويج مخدرات بين صغار السن فى الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالايكندرية اليوم، الثلاثاء، حبس 3 أشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها بأوساط صغار السن "الأحداث" بدوائر أقسام شرطة ( العطارين – الدخيلة – ثان الرمل).



كانت قد وردت معلومات للاجهزة الأمنية اكدتها معلومات وتحريات قسم رعاية الأحداث بالإسكندرية بشأن قيام كلٍ من "أ.ق.ح" - 34 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات"، و"أ.أ.أ"، 32 عاما،، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، و"ع.ع.ح"، 36 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها بأوساط صغار السن "الأحداث" بدوائر أقسام شرطة ( العطارين – الدخيلة – ثان الرمل).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزة الأول (52 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 55 جراما، مبلغ مالى) ، وبحوزة الثانى (26 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 60 جراما، ومبلغ مالى، سلاح أبيض "كتر") ، وبحوزة الثالث (43 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 45 جراما، مبلغ مالى).



بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.