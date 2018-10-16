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تعليم

جامعة الطفل بأسوان تشارك في المؤتمر الدولى الخامس للابتكار.. نوفمبر المقبل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تشارك جامعة الطفل بأسوان، فى فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للابتكار المقرر عقده خلال يومى 8 و 9 نوفمبر المقبل بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، حيث تشارك الجامعة بمشروعين ابتكاريين لاثنين من أبنائها الأطفال المتميزين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان.

صرح بذلك الدكتور علي عباس دندراوي، منسق عام جامعة الطفل، ونائب رئيس جامعة أسوان السابق، والذى أشار إلى أن الجامعة تشارك في هذا المؤتمر بمشروع ابتكاري للطفلة هيا أحمد محمد محمود، التى تبلغ من العمر 12 عامًا، فى مجال الهندسة الطبية للطفلة، ويحمل مشروعها عنوان "ثورة طبية بلا آثار جانبية" ويهدف إلى استخدام شريحة الهيدروجين مع الثنائى الضوئى "LED " بهدف تخفيف الألم والتئام الجروح والكسور الداخلية وانتظام الدورة الدموية وكذلك علاج الالتهاب والتمزق العضلى، ويمكن استخدام هذه التقنية الجديدة في عربات الإسعاف والسيارات والصيدليات المنزلية وعيادات العلاج الطبيعى.

وأشار "دندراوى"، إلى أن الجامعة تشارك أيضًا بمشروع آخر للطفل ماثيو ماجد فيكتور 11 عامًا - والذى تقدم بمشروع ابتكارى لاستخدام صناديق النفايات الذكية بواسطة الربوت ويهدف مشروعه إلى إيجاد فرص عمل للشباب عن طريق استغلال تدوير القمامة في الصناعات المتخصصة مثل السماد والبلاستيك وذلك لخلق بيئة مصرية خالصة من النفايات والأمراض المرتبطة بالآثار البيئية الضارة التى تؤثر على صحة المواطنين بالسلب.

وأوضح أن جامعة الطفل هي برنامج دراسى ثابت وموحد تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى، ويطبق بالجامعات المصرية بعيدًا عن اليوم الدراسي العادي وذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن التاسعة وحتى سن الخامسة عشرة، حيث يهدف إلى تنمية فكر أطفالنا من أجل مستقبل أفضل وصقل الأطفال بالقدرات الابتكارية والإبداعية واكتشاف المواهب.

وتابع: أن إجمالى عدد الأطفال الملتحقين بجامعة الطفل بجامعة أسوان يبلغ 293 طفلًا من أبناء محافظة أسوان ويتم تدريبهم فى معامل كليات الهندسة وهندسة الطاقة والعلوم وغيرها من الكليات بالجامعة لحث الأطفال علي الابتكار وتنمية هواياتهم وإبداعاتهم وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

جامعة الطفل بأسوان تشارك في المؤتمر الدولى الخامس للابتكار.. نوفمبر المقبل
جامعة الطفل بأسوان تشارك في المؤتمر الدولى الخامس للابتكار.. نوفمبر المقبل
جامعة الطفل بأسوان تشارك في المؤتمر الدولى الخامس للابتكار.. نوفمبر المقبل

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