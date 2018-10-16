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محافظات

غدا.. حفل جائزة رشوان للأخلاق الرياضية في مكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
تستضيف مكتبة الإسكندرية الحفل السنوي لجائزة رشوان للأخلاق الرياضية، الذي تنظمه ساقية الصاوي، وذلك الساعة الخامسة مساء غد "الأربعاء".

ويشارك في الحفل ماساكي نوكيه سفير اليابان في مصر، ومحمد الصاوي؛ مؤسس ساقية الصاوي ووزير الثقافة الأسبق، والكابتن محمد رشوان.

وسيتضمن الحدث عرض لفكرة المسابقة وأهدافها، ونبذة عن قصة حياة البطل الأوليمبي محمد رشوان؛ بطل الجودو المعروف بمستواه الرياضي الرفيع وأخلاقه الرياضية ومواقفه النبيلة.

وسيتم تكريم كل من السيد إبراهيم صفوت الفائز في مسابقة Cairo Runners، والسيد حسين عنان؛ وهو مدرب متطوع يعمل على تدريب الأشخاص بدون مقابل.

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