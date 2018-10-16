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حوادث

سقوط باقي أفراد عصابة سرقة السيارات في السويس

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:56 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
نجحت مديرية أمن السويس بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في تحديد وضبط باقى أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس. 

وأعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط باقى عناصر تشكيل عصابى سبق ضبط أحد عناصره حال قيامهم بسرقة سيارة نقل من تاجر (بدائرة قسم شرطة فيصل) وتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة الجناة بالكيلو 109 (مصر/السويس) ، وإطلاقهم أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم القوات بالمثل مما أسفر عن (وفاة سائق " له معلومات جنائية"، وضبط مرافقه " عاطل " والسيارة المُبلغ بسرقتها ، وبندقية آلية).

وبتطوير مناقشة المتهم المذكور ، أقر بقيامه بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بالاشتراك مع المتوفى ، وكلًا من المدعو/كريم.ع.ع ، 29 سنة، عاطل ، له معلومات جنائية والمدعو/عبده.أ.ع ، 33 سنه، عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج (بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب ( 6 ) وقائع، وبإرشادهما تم ضبط عدد (3) سيارات مُبلغ بسرقتها ، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى السيارات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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