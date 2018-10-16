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أخبار العالم

بعد 32 عاما.. إسرائيل تنشر صور طيار أسير في لبنان

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:08 م
سمر صالح
نشر سلاح الجو الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، صورتين نادرتين لملاح الجو الإسرائيلي رون أراد، الذي وقع في الأسر بعد تحطم طائرته في لبنان قبل 32 عاما.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الصورتين التقطتا لرون أراد خلال خدمته العسكرية، وإنهما لم تنشرا من قبل.

وأسر أراد بعد أن سقطت طائرته في 16 أكتوبر الأول عام 1986 في جنوب لبنان، عند قيام إسرائيل بغارات على مناطق الجوار، على أيدي مقاتلي حركة "أمل"، ومنذ ذلك الحين ومصيره غير معروف، بينما أنقذ الطيار الآخر الذي كان برفقة أراد ويدعى يشاي آبريم بواسطة مروحية إسرائيلية من نوع "كوبرا".

واتهم الإسرائيليون حركة "أمل" بتسليم رون أراد لإيران، وفي عام 2005، قدمت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" تقريرا سريا ادعت بموجبه أن أراد قد مات في الأسر، إثر مرض جلدي خطير بين عامي 1995 و1997 في لبنان.

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