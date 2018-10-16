وزير العدل في مؤتمر الفتوى بين النظرية والتطبيق: السنوات الأخيرة شهدت موجة غير مسبوقة من التكفير والعنف والإرهاب..العالم تأذى من الآثار السلبية للفتاوى المضللة..ولابديل عن التعايش بصورة الإسلام الوسطي

مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

ووجب قصرها على المؤسسات الدينية المؤهلة

السنوات الأخيرة شهدت موجة غير مسبوقة من التكفير والعنف والإرهاب

العالم ينتظر جهود بيان الضوابط الشرعية والعلمية للفتوى الشرعية

أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن قضية الفتوى الشرعية من الأمور التي تحتل أهمية قصوى في قضية تجديد الخطاب الديني، لافتا إلى أن اختيار قضية التجديد في الفتوى وتصحيح ما علق بها من تشويهات وتشوهات للتباحث والتشاور والدراسة العميقة يعد توفيقا كبيرا، خاصة أن المجتمع العالمي قد تأذى كثيرا من الآثار السلبية التدميرية التي تسببت عنها موجة الفتاوي المضللة المنحرفة التي تصدر عن أشخاص وجهات غير مسئولة وغير مؤهلة.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير العدل خلال مشاركته في مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق".وقال عبد الرحيم: "السنوات الأخيرة شهدت موجة غير مسبوقة من التكفير والعنف والإرهاب في العالم كله، وقد عانينا منها هنا في مصر وواجهناها بكل قوة وعزيمة وشرف علي المستوى العلمي الذي تقوم به المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وكذلك علي المستوى الأمني الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة وكذلك رجال الشرطة الشرفاء، ولقد بذلت مصر ولاتزال من دماء أبنائها الشهداء ما سوف يحفظه التاريخ في صحائف من نور".وأضاف: "ما يرجوه العالم من ذلك المؤتمر وما يعلقه عليكم من آمال وطموحات يتمثل في أن تتوحد جهودكم المباركة لبيان الضوابط الشرعية والعلمية للفتوى الشرعية، ووجب قصر ذلك على المؤسسات الدينية المؤهلة لهذا الأمر، وضرورة الشد على أيدي غير المتخصصين الذين يعبثون بأمن الأوطان وسلامة المجتمعات من خلال ما يصدرونه من فتاوى شاذة منحرفة لا تعبر عن وسطية ديننا الحنيف، إن رسالة الإسلام هي رسالة الأمن ورسالة السلام ورسالة الخير ورسالة المحبة ورسالة لا تعرف عنفا ولا عدوانا ولا إرهابا كما قال الله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"، ولم تعرف البشرية إنسانا على وجه الأرض كان رحيما حتى بأعدائه الذين حاربوه وآذوه مثلما كان رسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم)".وأكد وزير العدل في ختام كلمته أن "الواجب علينا أمة الإسلام أن ندرك بوضوح أننا لسنا في وارد الانعزال والتقوقع عن العالم من حولنا، ولسنا كذلك في وارد التعايش بصورة مشوهة متعصبة صدرها بعض الجهلاء والمتطرفين عن ديننا الحنيف ولا بديل عن التعايش بصورة الإسلام الوسطي السمح والأمة كلها بل العالم كله ينتظر من أصحاب الفضيلة والسماحة أن تحملوا هذه الصورة المنيرة للعالم أجمع".