رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

شهد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم، الاثنين، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والنائب اللواء أشرف عمارة عضو البرلمان ومحمد مهني مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة مراسم الاحتفالية الكبيرة، التي أقيمت بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي والتي أقيمت في حضور المقدم محمد عبد اللطيف المستشار العسكري للمحافظة، ونائبه الرائد محمد عبد الله ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.



يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الموافق 16 أكتوبر ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية وانطلاق الشرارة الأولى للمقاومة ضد الاحتلال البريطاني ومعركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية ضد معسكرات الإنجليز عام 1951 وحريق "النافي" المجمع التجارى للجيش الإنجليزي.



وتضمنت مراسم الاحتفال حضور المحافظ ومرافقيه من القيادات لطابور الصباح مع الطلاب وأداء السلام الوطني، وتحية العلم، إضافة إلى تقديم استعراض عسكري للطلاب وعرض مسرحي تمثيلي يحكي أحداث 16 أكتوبر 1951 والمقاومة الشعبية.



كما تضمن برنامج الحفل تقديم عرض "داتا شو" عن الأحداث التاريخية التى مرت بها الاسماعيلية ومسيرة كفاح شعب الإسماعيلية ضد الاحتلال الانجليزى وحادثة حريق النافي.



وفى ختام الاحتفال تم تكريم كل من المستشار العسكري ونائبه ومنحهم شهادات التقدير وتكريم أسماء كل من المرحوم صبري مبدي وشقيقه المرحوم عبده مبدي رموز المقاومة الشعبية بالإسماعيلية.