ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

خطة البرلمان: التحول إلى الدعم النقدي في حالة واحدة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:02 م
النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر
أمينة الدسوقى
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التحول من الدعم العيني إلى نقدى يتطلب اكتمال قاعدة البيانات وتعريف من هو مستحق الدعم من عدمه فضلا عن تنقية البطاقات التموينية عن غير المستحقين.

وعن تصريحات وزير التموين بشأن أن "إذا تحول الدعم النقدي الأسعار هتولع نار"، أكد عمر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن التحول النقدي لا يمكن إجراؤه خلال تلك الفترة وخاصة أنه لم يتم تحديد مستحقي الدعم، قائلا:" الدعم النقدى سيتم التحويل إليه بعد أن يتم استخراج غير المستحقين ويتم زيادة هذا الفرق للمواطن المستحق".

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه لن يتم حذف بطاقة تموينية واحدة، مشيرًا إلى أن البطاقات صاحبة البيانات الخاطئة تم إيقافها من الصرف فقط، ولم تحذف من قواعد البيانات.

وفيما يخص التحول الدعم إلى نقدي، قال وزير التموين: "لن يتم ذلك نحن نزيد المنافذ التموينية، وأهم هدف لوزارة التموين توفير السلع بأسعار جيدة، والآن مؤشر التضخم ابتدأ في الانخفاض وإذا تحول الدعم النقدي الأسعار هتولع نار".

ترشيحاتنا

7 أطعمة ومشروبات تساعد على خفض الضغط فور تناولها

عمرو مرعي يتلقى عرضا من أحد الأندية التركية

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات في حادث انقلاب قطار بالمغرب

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقنوات الناقلة

العثور على جثة مصري قبالة شاطئ مدينة سان دييجو الساحلية.. فيديو

80 ألف دولار فاتورة وجبة سمك وجمبري لفرد واحد

تعرف على ما كتبه رئيس الوزراء في دفتر زيارات مدرسة القناة ببورسعيد.. صور

محمود الخطيب في المستشفى بسبب آلام العمود الفقري

صراع شرس بين الأهلى والزمالك على ضم رونالدو الاتصالات

تأجيل تجديد حبس محاميين متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 20 أكتوبر

الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

المنتخب يتحرك لملعب موفاسي باي سواتيني ..صور

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

فيديو

اللاوندي: زيارة السيسي إلى روسيا اقتصادية من الدرجة الأولى.. فيديو
رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو
السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو
الكهرباء: الانتهاء من أول مفاعل نووى وتشغيله فى 2026.. فيديو
الرئيس السيسي: روسيا ستظل صديق مصر الوفي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟