خطة البرلمان: التحول إلى الدعم النقدي في حالة واحدة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التحول من الدعم العيني إلى نقدى يتطلب اكتمال قاعدة البيانات وتعريف من هو مستحق الدعم من عدمه فضلا عن تنقية البطاقات التموينية عن غير المستحقين.



وعن تصريحات وزير التموين بشأن أن "إذا تحول الدعم النقدي الأسعار هتولع نار"، أكد عمر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن التحول النقدي لا يمكن إجراؤه خلال تلك الفترة وخاصة أنه لم يتم تحديد مستحقي الدعم، قائلا:" الدعم النقدى سيتم التحويل إليه بعد أن يتم استخراج غير المستحقين ويتم زيادة هذا الفرق للمواطن المستحق".



وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه لن يتم حذف بطاقة تموينية واحدة، مشيرًا إلى أن البطاقات صاحبة البيانات الخاطئة تم إيقافها من الصرف فقط، ولم تحذف من قواعد البيانات.



وفيما يخص التحول الدعم إلى نقدي، قال وزير التموين: "لن يتم ذلك نحن نزيد المنافذ التموينية، وأهم هدف لوزارة التموين توفير السلع بأسعار جيدة، والآن مؤشر التضخم ابتدأ في الانخفاض وإذا تحول الدعم النقدي الأسعار هتولع نار".