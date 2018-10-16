ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جرعة جرأة لمحمد شاكر يحقق نسب مشاهدة عالية.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:59 م
صدى البلد
شيري نبيل
حققت أغنية الفنان اللبناني محمد شاكر "جرعة جرأة" نسب مشاهدة عالية فاقت ملايين المشاهدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وكذا تطبيق أنغامي، الأغنية التي لم يمر على طرحها سوى أيام قليلة مازالت تحصد إعجاب واستحسان الجمهور العربي، الذين عبروا عن إعجابهم باللون الغنائي الجديد لـ "الفنان الخلوق"، وتقديمه لأول مرة أغنية شبابية إيقاعية بعيدا عن اللون الرومانسي الذي دأب على تقديمه منذ انطلاقته الفنية، واختار محمد شاكر الغناء باللهجة المصرية التي صاغ كلماتها الشاعر الغنائي عمرو المصري، الحان محمود أنور، وتوزيع علي أباظة .

من جهة أخرى لقي محمد شاكر دعم العديد من زملائه داخل الوسط الفني ومن مشاهير التواصل الاجتماعي، فقد قامت النجمة المغربية دنيا بطمة بمشاركة الأغنية على حسابها الرسمي فضلا عن ملكة جمال العرب فرح الحداد.. وغيرهما، كما احتفت بالأغنية جميع الإذاعات العربية، بالإضافة إلى راديو يلا مزيكا، وهي أكبر إذاعة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية تبث أغاني باللغة العربية.

كانت انطلاقة أحمد شاكر في الساحة الغنائية من خلال أغنية «أنا ياجروحي» التي راجت بشكل غير مسبوق، ونجح من خلالها في اسر قلوب معجبيه بصوته الدافئ والرومانسي الذي يفيض بالإحساس في تناغم ينبأ بموهبة واعدة ومستقبل مشرق حيث أحدث حضور محمد شاكر "الفنان ابن الفنان" فرقًا في الساحة الفنية العربية، وإحساسه قد يكون مفقودًا من صندوق الأغنية العربية التي أضاعت محتواها ورسالتها.

يذكر أن من أبرز أعمال الفنان أحمد شاكر أغنية "مجروح" و"عارفينك" و"يا حياتي" و"لما تحن"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية الناجحة، ويستعد الفنان الشاب خلال الفترة المقبلة لطرح عمل فني جديد سيكشف عنه لاحقا.

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطة الأولى من محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في تركيا

كارداشيان وزوجها يتعرضان لهجوم شديد بعد لقاء الرئيس الأوغندي.. صور

شاهد.. حنان شوقي في مولد السيد البدوي.. والمريدون يتجمعون حولها

إحباط تهريب شحنة كبيرة من الأجهزة اللاسلكية والمنشطات ببورسعيد.. صور

تأجيل تجديد حبس محاميين متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 20 أكتوبر

تعرف على علاقة سعاد نصر باستقالة نجل أحمد عبد الوارث من عمله

رويترز: الشرطة التركية تفتش منزل القنصل السعودي في اسطنبول

سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة

رسالة مهمة لمدرب ليفربول من أسطورة النادي بسبب محمد صلاح

على غرار واتساب.. فيسبوك يتيح خاصية مسح الرسائل الخاصة

مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات في حادث انقلاب قطار بالمغرب

ضبط ١٢١ قطعة آثار بمنزل أجنبي فى الزمالك بالقاهرة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

المنتخب يتحرك لملعب موفاسي باي سواتيني ..صور

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

فيديو

اللاوندي: زيارة السيسي إلى روسيا اقتصادية من الدرجة الأولى.. فيديو
رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو
السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو
الكهرباء: الانتهاء من أول مفاعل نووى وتشغيله فى 2026.. فيديو
الرئيس السيسي: روسيا ستظل صديق مصر الوفي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟