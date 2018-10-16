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برلمان

برلماني: الوادي الجديد كنز واستغلالها يحل مشاكل مصر الاقتصادية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:01 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
القسم السياسي
قال النائب برديس عمران عضو مجلس النواب، ان محافظة الوادي الجديد تعد كنزا استراتيجيًا لمصر لما تملكه من إمكانيات هائلة في شتى المجالات، ومساحتها 44% من مساحة الجمهورية "نصفها" تقريبا" وتمتلك من الثروات ما يحل مشاكل مصر الاقتصادية كلها، ولكن إذا تم استغلالها والاستثمار فيها بشكل جيد وتذليل العقبات التي تعوق الاستثمار والشروع في إنشاء طرق جديدة وإعادة رصف القديم.

أضاف إن الوادي الجديد من أكثر محافظات مصر احتياجا للخدمات والرعاية، حيث تعاني من افتقار جميع الخدمات والمؤهلات التي تجعل مواطنيها يعيشون حياة عادية، مشيرا إلى أن المشاكل في المحافظة تعد "بالجملة"، من تدني خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وتدني منظومة الطرق وكثرة الحوادث.

وأكد برديس، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" علي معاناة المزارعين الشديدة في الوادي الجديد، ووصولهم لحالة يرثي بها، فعلي الرغم من امتلاكها لملايين الأفدنة الا ان الزراعة بها ضئيلة، وذلك بسبب العجز في المياه وارتفاع أسعار الكهرباء والتي تستخدم في مواتير الري والعائد من الزراعة يتم انفاقه علي سد مصاريف الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الافدنة لو استثمرت جيدا لحلت مشكلة الغذاء في مصر.

وتابع عضو مجلس النواب سرد مشكلات المحافظة قائلا: إن مستوى الخدمات الصحية وصل إلى القاع، فهناك عجز في الأطباء والمعدات الطبية والأدوية، فالمريض بدلا من معالجته وتوفير رعاية صحية له، يقطع مئات الكيلو مترات للذهاب لأقرب مستشفى".

وأعرب النائب عن أسفه نتيجة عدم الاهتمام بحل مشكلة الصرف الصحي مشيرا إلى أن 95% من المحافظة لا يمتلك صرف صحي، والذي يكون سبب في انتشار الأوبئة والأمراض، فيما يواجه الطلبة الجامعيين مشاكل المواصلات التي تعرقل طريقهم فضلا عن طول مسافة الطريق التي قد تصل لـ200 كيلو متر.

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