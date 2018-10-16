ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

القومي للمرأة يبدأ فعاليات حملة لأني رجل بسوهاج

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:06 م
فعاليات حملة لأني
فعاليات حملة "لأني رجل" بسوهاج
خالد رياض
انطلقت اليوم فعاليات حملة "لأني رجل" التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وذلك بمقر اتحاد العمال بالمحافظة بمشاركة عدد كبير من الشباب والطلاب وتستمر لمدة 3 أيام، بحضور علاء زيدان مدير عام العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية وعضوات المجلس "سحر قبيصي، عضو الاتحاد المحلي للنقابات العمالية، ومحمد حماد، رئيس اتحاد العمال بسوهاج".

وقالت الدكتورة سحر وهبي مقررة المجلس القومى للمرأة بسوهاج، إن الحملة تهدف إلى إرساء رسائل أساسية للرجال والشباب، وهى دعم الرجل للمرأة في العمل والتعليم وممارسة الرياضة والمشاركة في الأعمال المنزلية والتعامل داخل العمل أو الدراسة بكل الاحترام والمشاركة في تربية الأبناء ومناهضة العنف ضد المرأة.

وطالبت وهبي، المرأة أن تتعامل مع الرجل على أساس المودة والمشاركة لا بالتسلط نتيجة العمل أو غيره مؤكدة على أهمية مساندة ودعم المرأة كركيزة أساسية في المجتمع، وأنه لابد من توعية الشباب بالعودة للمبادئ والقيم الدينية السمحة والحفاظ عليها حتى لا تتلاشى من مجتمعنا وعدم السماح للتيارات المختلفة أن تبث رسائل خاطئة مضادة لطبيعة المجتمع من خلال وسائل الإعلام.

ترشيحاتنا

السيسي يعلن مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

بومبيو يشكر الملك سلمان على التزام السعودية بالتحقيق فى اختفاء خاشقجي

المحققون الأتراك يكشفون عن مفاجأة بشأن خاشقجي بالقنصلية السعودية.. صور

شاهد.. حنان شوقي في مولد السيد البدوي.. والمريدون يتجمعون حولها

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

رسالة مهمة لمدرب ليفربول من أسطورة النادي بسبب محمد صلاح

شاهد..لحظة وصول بومبيو إلى الرياض لبحث قضية جمال خاشقجي

محمود الخطيب في المستشفى بسبب آلام العمود الفقري

تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند

تباين آراء قراء صدى البلد حول مقترح استبدال عقوبة تعاطي الحشيش

تعرف على علاقة سعاد نصر باستقالة نجل أحمد عبد الوارث من عمله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

المنتخب يتحرك لملعب موفاسي باي سواتيني ..صور

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

فيديو

اللاوندي: زيارة السيسي إلى روسيا اقتصادية من الدرجة الأولى.. فيديو
رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو
السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو
الكهرباء: الانتهاء من أول مفاعل نووى وتشغيله فى 2026.. فيديو
الرئيس السيسي: روسيا ستظل صديق مصر الوفي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟