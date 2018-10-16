القومي للمرأة يبدأ فعاليات حملة لأني رجل بسوهاج

انطلقت اليوم فعاليات حملة "لأني رجل" التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وذلك بمقر اتحاد العمال بالمحافظة بمشاركة عدد كبير من الشباب والطلاب وتستمر لمدة 3 أيام، بحضور علاء زيدان مدير عام العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية وعضوات المجلس "سحر قبيصي، عضو الاتحاد المحلي للنقابات العمالية، ومحمد حماد، رئيس اتحاد العمال بسوهاج".



وقالت الدكتورة سحر وهبي مقررة المجلس القومى للمرأة بسوهاج، إن الحملة تهدف إلى إرساء رسائل أساسية للرجال والشباب، وهى دعم الرجل للمرأة في العمل والتعليم وممارسة الرياضة والمشاركة في الأعمال المنزلية والتعامل داخل العمل أو الدراسة بكل الاحترام والمشاركة في تربية الأبناء ومناهضة العنف ضد المرأة.



وطالبت وهبي، المرأة أن تتعامل مع الرجل على أساس المودة والمشاركة لا بالتسلط نتيجة العمل أو غيره مؤكدة على أهمية مساندة ودعم المرأة كركيزة أساسية في المجتمع، وأنه لابد من توعية الشباب بالعودة للمبادئ والقيم الدينية السمحة والحفاظ عليها حتى لا تتلاشى من مجتمعنا وعدم السماح للتيارات المختلفة أن تبث رسائل خاطئة مضادة لطبيعة المجتمع من خلال وسائل الإعلام.