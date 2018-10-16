صلاح فوزي: إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات لا يخالف الدستور

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، وأحد أعضاء لجنة العشرة لوضع الدستور، إن مشروع إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات ومن بينها "الحشيش"، الذي تقدم به النائب جون طلعت لا يخل بالمضمون الدستوري مادام متمسكًا بعنصر التجريم.





وأضاف "فوزي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقطة الأهم ومحل الاعتبار أن يظل التجريم قائمًا داخل المشروع القانوني بمعنى أنه لا يبيح التعاطي وألا تكون العقوبة سالبة للحرية كبديل.





وأوضح خبير القانون الدستوري، أن العقوبة بسلب الحرية أو فرض غرامة يرتد مراجعتها أو موافقتها للبرلمان وحال موافقته عليها فهذا لا يوجد به شبهة مخالفة للدستور، مؤكدًا ضرورة أن تتضمن المذكرة الإيضاحية للمشروع بيان بالأسباب الدافعة إلى إلغاء العقوبة.





وألمح الفقية الدستورى، إلى أن البدائل المتاحة مقابل إلغاء العقوبة ربما تعود لأسباب اقتصادية متمثلة فى التكلفة التي تقدمها مصلحة السجون على الرغم أن البدائل بوضعهم فى مصحة أو أمر آخر يتكلف نفس المبالغ المالية التى تنفق عليهم أو الإلغاء بهدف تجنيب المتعاطى مجاورة المجرمين فى السجون وهذا الأمر يتطلب وقتًا لدراسة مطولة للوقوف على أسباب التعاطي.





وأشار "فوزى"، إلى أن بعض الدول مثل هولندا لا تحدد عقوبة للتعاطى لأنها ترى أنه أمر مباح ومنظم.





وكان المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، قال إنه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان لإدراجه ومناقشته بدور الانعقاد الجاري، مضيفًا أنه سيبدأ في جمع توقيعات النواب على مشروع القانون بالجلسة العامة المقبلة للمجلس المقرر انعقادها يوم 21 أكتوبر الجاري، تمهيدًا لإدراجها المجلس للمناقشة خلال دور الانعقاد الرابع.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات، واستبدالها بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 لـ 6 شهور، وذلك بهدف معالجته من إدمان تناول المخدرات.