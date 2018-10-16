تعرف على الأخطاء الغذائية التي تسبب مشاكل صحية كارثية ..فيديو

قالت الدكتورة هبة، المتحدث باسم المعهد القومى للتغذية، إن الإفراط في تناول النشويات يعد سببًا أساسيًا في إصابة المصريين بالضغط والسكر ومرض السمنة، موضحة أن ساندوتشات "المربى والحلاوة بالقشطة" من أبرز العادات الغذائية السيئة للمصريين.





وأضافت "هبة"، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن" اليوم، الثلاثاء، أن الخضراوات والفاكهة من أهم العادات الغذائية السليمة وتساعد على خفض الدهون بالدم، وبالتالى تساعد مرضى السكر والضغط على الشفاء من أمراضهم.





وأشارت متحدث المعهد القومى للتغذية، إلى أن سندوتشات البطاطس المقلية سببت الكثير من الأمراض للأطفال والكبار، ناصحةً المصريين بتقليل تناول الملح والسكر بالطعام.