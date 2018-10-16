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أخبار العالم

غدا.. الجامعة العربية تنظم احتفالية القدس ..عاصمة فلسطين

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:11 م
صدى البلد
أ ش أ
تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال – إدارة المعلومات والتوثيق) غدا الاربعاء الاحتفال السنوي الدوري بـ "يوم الوثيقة العربية" تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا).

يحضر الاحتفال الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني، ولفيف من الشخصيات العربية العامة والرسمية، إضغفة إلى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية والسفراء الأجانب، وأعضاء الفرع الإقليمي العربي لمجلس الأرشيف الدولي، ورؤساء دور الأرشيف العربية الوطنية، ونخبة من الوثائقيين العرب، والمنظمات الإقليمية العاملة في المجال الوثائقي.
ويأتي الاحتفال السنوي بيوم الوثيقة العربية هذا العام تحت عنوان "القدس.. عاصمة فلسطين" اتساقًا مع الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية للتأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذًا للخطة الإعلامية الدولية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية للتصدي للقرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والذي يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وسيتم عرض فيلم توثيقي حول "مدينة القدس .. العاصمة الأبدية لفلسطين" يوثق عروبة القدس وقدسيتها التاريخية.

كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسة "أرشيف المغرب" لتبادل الوثائق التاريخية وتنفيذ مجموعة وثائقية حول دور المغرب في مسيرة العمل العربي المشترك.

ومن المقرر تكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات العربية ذات الإسهامات الملموسة في مجال الحفاظ على التراث الوثائقي العربي.

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