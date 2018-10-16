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بنك الإسكان يكرم أولى الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد طه ساطور في مطروح

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:02 م
صدى البلد
نور محمود
كرم بنك الإسكان أولى الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات صباح اليوم، الثلاثاء، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم بمطروح، بحضور الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التعليم بمطروح، وعبد الفتاح صالح، مدير إدارة مطروح التعليمية، وهدى إبراهيم، مديرة المدرسة.

وكرم معتز كمال عيسى، مدير البنك، الطالبة كنزى جمعة طرمان، أولى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة مطروح خلال العام الدراسى السابق.

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل الوزارة للعملية التعليمية للتأكد من حسن سير العمل والانضباط بها، وشهد خلال الزيارة عرضا لطابور الصباح، واستمع إلى الإذاعة المدرسية وتحية العلم.
بنك الإسكان يكرم أولى الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد طه ساطور في مطروح
بنك الإسكان يكرم أولى الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد طه ساطور في مطروح
بنك الإسكان يكرم أولى الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد طه ساطور في مطروح

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