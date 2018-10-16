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سيماف: جودة قطاراتنا لا تقل عن نظيرتها من الصناعات الأجنبية.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:11 م
صدى البلد
مي فهمي
قال المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع "سيماف"، إن المصنع هو الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في إنتاج عربات الترام ومترو الأنفاق والسكة الحديد بمختلف أنواعها.

وأضاف حسين، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، أنهم قاموا بتوريد 7 قطارات للخط الثالث للمترو بإجمالي 56 عربة، و9 قطارات للخط الأول بإجمالي 200 عربة.

وأكد أنه لا يستطيع أحد أن يفرق بين العربات التي يتم تصنيعها في مصر، وبين التي تم تصنيعها في اليابان وكوريا، مشيرا إلى أن العمالة المصرية لا تختلف عن الأجنبية عندما تتوفر لها الإمكانيات اللازمة.

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