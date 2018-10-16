الرئيس السيسي: روسيا ستظل صديق مصر الوفي.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن روسيا ستظل الصديق الوفي، الذي يمكن دائمًا الاعتماد عليه، لاسيما في ظل تقارب الرؤى والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية، حتى وإن تباينت وجهات النظر حيال بعض القضايا، فإن ذلك يعد حافزًا على إثراء الحوار، وتأكيدًا للحاجة لمزيد من التنسيق والتعاون، وصولًا للسُبل المُثلي لمواجهة التحديات المشتركة.



وأعرب "السيسي"، في كلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسي عن ثقته في أن لقاءه مع رئيس الوزراء، ديميتري ميدفيديف، ومباحثاته غدًا مع الرئيس "بوتين"، ستسهم في تحقيق نقلة جديدة، في مستوى التعاون والتنسيق والتقارب المشترك، إزاء مختلف القضايا الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية.. الراهنة.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لقيادات ونواب مجلس الفيدرالية الموقرين، لاستقباله اليوم، معربًا عن امتنانه لحفاوة اللقاء وكرم الضيافة، الذي لمسه منذ وصوله إلى الأراضي الروسية، مؤكدًا تفاؤل مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمستقبل العلاقات المصرية الروسية، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس فلاديمير بوتين.