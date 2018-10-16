ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس الوزراء للشباب المصري: فكر خارج الصندوق.. ولا تنتظر الوظيفة الحكومية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال زيارته لبورسعيد اليوم، الثلاثاء، تفقد عددًا كبيرًا من المستشفيات، خاصة مستشفى الأطفال التخصصي، الذي سيجري افتتاحه نهاية العام الجاري لخدمة جميع المحافظات القناة، والتى تصل إلى 6 محافظات.

وأوضح "مدبولي" أن هذا المستشفى كان متعثرا وتم إنجازه في فترة وجيزة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى بناء الإنسان صحيًا وتعليميًا أولوية مطلقة للحكومة وجميع أجهزة الدولة.

وأضاف أن المستشفى الجديد سيقلل العبء عن مستشفى أطفال أبو الريش، حيث سيخدم 6 محافظات في نطاقها الجغرافي، منوها ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحي من محافظة بورسعيد في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارته تضمنت أكثر من مدرسة إلى جانب جامعة بورسعيد ببورفؤاد، لأنهم قطاع يبني الإنسان، فضلا عن الصناعات الصغير للشباب.

وتابع: "رأينا اليوم ٥٨ نموذجا من نماذج المشروعات الصغيرة للشباب"، مشيرا إلى ضرورة أن يفكر الشباب خارج الصندوق ولا ينتظروا الوظيفة الحكومية، وأثنى على مثل هذه النماذج من الشباب، قائلا: "هذا نموذج أكثر من رائع لعمل الشباب".

واستطرد: "رأينا اليوم نماذج من الإسكان الاجتماعي، وسيبدأ المحافظ في إجراءات تسكين هذه المساكن قريبًا".

وذكر أن محور 30 يوليو سوف يعمل العام المقبل، مشيرا إلى أنه تحد هندسي كبير.

وقال إن شرق بورسعيد أحد أهم المشروعات الإنفاق التى أطلقها الرئيس، ويعد معجزة بكل المقاييس تنفذه الهيئة الهندسية، فضلا عن الاستزراع السمكي.

ترشيحاتنا

طريقة جديدة لمعالجة بعض أمراض العمود الفقري

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

قبل مباراة سوازيلاند.. مصر لا تفوز فى غياب محمد صلاح

طالب يصفع معلما على وجهه في أسيوط.. طالبه بالزي المدرسي وإحضار الأدوات

تعليق صادم من سيرجيو راموس على هزيمة أسبانيا أمام إنجلترا

سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة

تعرف على ما كتبه رئيس الوزراء في دفتر زيارات مدرسة القناة ببورسعيد.. صور

سيدة لم تتذوق الماء منذ 64 عاما

السيسي: المعالجة الشاملة الحل الوحيد للنزاعات والصراعات الداخلية ..فيديو

برلماني يوضح تفاصيل مشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات.. فيديو

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقنوات الناقلة

السيسي: نتطلع لتعزيز التنسيق مع روسيا وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

فيديو

السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو
الكهرباء: الانتهاء من أول مفاعل نووى وتشغيله فى 2026.. فيديو
الرئيس السيسي: روسيا ستظل صديق مصر الوفي.. فيديو
السيسى يشيد بدور الأزهر كمنارة للإسلام المعتدل أمام المجلس الفيدرالى.. فيديو
السيسي: نتطلع لتعزيز التنسيق مع روسيا وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟