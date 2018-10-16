رئيس الوزراء للشباب المصري: فكر خارج الصندوق.. ولا تنتظر الوظيفة الحكومية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال زيارته لبورسعيد اليوم، الثلاثاء، تفقد عددًا كبيرًا من المستشفيات، خاصة مستشفى الأطفال التخصصي، الذي سيجري افتتاحه نهاية العام الجاري لخدمة جميع المحافظات القناة، والتى تصل إلى 6 محافظات.



وأوضح "مدبولي" أن هذا المستشفى كان متعثرا وتم إنجازه في فترة وجيزة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى بناء الإنسان صحيًا وتعليميًا أولوية مطلقة للحكومة وجميع أجهزة الدولة.



وأضاف أن المستشفى الجديد سيقلل العبء عن مستشفى أطفال أبو الريش، حيث سيخدم 6 محافظات في نطاقها الجغرافي، منوها ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحي من محافظة بورسعيد في الربع الأول من العام المقبل.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارته تضمنت أكثر من مدرسة إلى جانب جامعة بورسعيد ببورفؤاد، لأنهم قطاع يبني الإنسان، فضلا عن الصناعات الصغير للشباب.



وتابع: "رأينا اليوم ٥٨ نموذجا من نماذج المشروعات الصغيرة للشباب"، مشيرا إلى ضرورة أن يفكر الشباب خارج الصندوق ولا ينتظروا الوظيفة الحكومية، وأثنى على مثل هذه النماذج من الشباب، قائلا: "هذا نموذج أكثر من رائع لعمل الشباب".



واستطرد: "رأينا اليوم نماذج من الإسكان الاجتماعي، وسيبدأ المحافظ في إجراءات تسكين هذه المساكن قريبًا".



وذكر أن محور 30 يوليو سوف يعمل العام المقبل، مشيرا إلى أنه تحد هندسي كبير.



وقال إن شرق بورسعيد أحد أهم المشروعات الإنفاق التى أطلقها الرئيس، ويعد معجزة بكل المقاييس تنفذه الهيئة الهندسية، فضلا عن الاستزراع السمكي.