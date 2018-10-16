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محافظات

توفير أجهزة متطورة وحضانات خلال توسعات مستشفى بورسعيد العام.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:41 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمد الغزاوى و محمود مطاوع
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستشفى بورسعيد العام، يرافقه وزيرا الصحة والتنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث استمع إلى شرح مفصل عن الخدمات الطبية المقدمة من قبل المستشفى والأقسام القائمة بها.

وقال مسئولو المستشفى إن مستشفى بورسعيد العام يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، ويضم أقسام الجراحات العامة، الباطنة، الأطفال، بالإضافة إلى 2 غرفة عناية مركزة متكاملة وغرفة عناية مركزة قلب مفتوح، وكذلك غرفة عناية مركزة أطفال، فضلًا عن أقسام المخ والأعصاب والقلب المفتوح وأقسام المفاصل والمناظير والقسطرة القلبية والطرفية، وقسم للحروق (وهو القسم الوحيد من نوعه في محافظة بورسعيد).

وأضافوا أن عدد الأسرة بمستشفى بورسعيد العام يبلغ 96 سريرا، وتضم وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى 82 ماكينة غسيل كلوي وتخدم مرضى الكُلى في كل من بورسعيد وبورفؤاد بمعدل 175 مريضا في اليوم، مشيرين إلى أن محافظ بورسعيد وعد بإنشاء أقسام جديدة بالمستشفى للعمليات الكبرى، وتوفير ٢٥ جهازا للغسيل الكلوي.

وتفقد مدبولى غرف المرضى، واطمأن منهم على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا أن تكليفات الرئيس واضحة بشأن وضع التعليم والصحة على رأس الأولويات، وأنه جاء للتأكد من جودة الخدمة المقدمة فى قطاع الصحة.

وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء لشرح بشأن عملية التطوير التي تتم داخل مستشفى بورسعيد العام، والتي تأتي مواكبة لتوجه الدولة المصرية لتطوير الخدمات بالمستشفيات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات تحت مظلة برنامج التأمين الصحي الشامل.

وتشمل عملية التطوير القيام بتطوير ثلاثة مبانٍ، بالإضافة إلى إنشاء مبنى إداري جديد في أرض فراغ (مبنى العيادات الخارجية)، وفي هذا الصدد أشار مسئولو المستشفى إلى أن عملية التطوير ستنعكس بالإيجاب على الخدمات الصحية المقدمة، حيث إنه من المتوقع إضافة أربع غرف عمليات جديدة، وإنشاء صيدلية جديدة، فضلًا عن تشغيل وحدة مناظير جهاز هضمي، ووحدة مناظير القنوات المرارية والتي ستكون الأولى من نوعها في محافظة بورسعيد، كما سيزداد بفضل عملية التطوير عدد حضانات الأطفال إلى 34 حضانة بعد أن كان 12 حضانة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التطوير في يوليو 2019.
توفير أجهزة متطورة وحضانات خلال توسعات مستشفى بورسعيد العام.. صور
توفير أجهزة متطورة وحضانات خلال توسعات مستشفى بورسعيد العام.. صور
توفير أجهزة متطورة وحضانات خلال توسعات مستشفى بورسعيد العام.. صور
توفير أجهزة متطورة وحضانات خلال توسعات مستشفى بورسعيد العام.. صور
توفير أجهزة متطورة وحضانات خلال توسعات مستشفى بورسعيد العام.. صور
توفير أجهزة متطورة وحضانات خلال توسعات مستشفى بورسعيد العام.. صور
توفير أجهزة متطورة وحضانات خلال توسعات مستشفى بورسعيد العام.. صور

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