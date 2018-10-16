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أخبار البلد

موقع صدى البلد يستضيف الإعلامية أميرة جمال اليوم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
سارة يسن
يستضيف موقع صدى البلد ظهر اليوم، الإعلامية أميرة جمال مقدمة برنامج Media ON على قناة on sport، وذلك للحديث عن تجربتها في مجال الإعلام الرياضي، والذي يعد من المجالات الإعلامية التي ظلت قصرا على الرجال لفترة طويلة.

كما يستضيف الموقع رئيس تحرير البرنامج شيماء ممدوح للحديث حول كيفية الإعداد للبرنامج واختيار المعدين والضيوف.

جدير بالذكر أن الإعلامية أميرة جمال بدأت من خلال أحد اختبارات في النيل للرياضة عام 2010، وفى 2013 عملت كمذيعة لأول مرة، في مجال الرياضة، وشاركت في تقديم برنامج "صباح الرياضة" و"هي والرياضة" ثم انتقلت للعمل في قناة أون سبورت، وشاركت في تقديم برامج صباح المونديال وصباح أفريقيا وصباح الكلاسيكو.
موقع صدى البلد يستضيف الإعلامية أميرة جمال اليوم
موقع صدى البلد يستضيف الإعلامية أميرة جمال اليوم
موقع صدى البلد يستضيف الإعلامية أميرة جمال اليوم
موقع صدى البلد يستضيف الإعلامية أميرة جمال اليوم

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