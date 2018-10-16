رئيس الوزراء يتفقد مجمعا استهلاكيا ببورسعيد ويتحدث لأحد البائعين ..صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد المجمعات الاستهلاكية بمحافظة بورسعيد، للاطمئنان على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.





وتحدث "مدبولي"، خلال الجولة لأحد البائعين للأسماك، وتعرف على أسعاره بأنواعه المختلفة، مبديًا سعادته بتوفير احتياجات المواطنين من السلع.





كان الدكتور مدبولى وصل في زيارة رسمية لبورسعيد مساء أمس استهلها باجتماع شعبي تنفيذي وبدأ جولته اليوم بتفقد مدرستي آشتوم الابتدائية والقناة الإعدادية أعقبها زيارة المبني الإداري للتأمين الصحي ومستشفى بورسعيد العام وانتقل لتفقد سوق الأسماك الجديد ومنها إلى المنطقة الصناعية وأعقبها تفقد محطة المعالجة ب c9 ومحور 30 يونيو.