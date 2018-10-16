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محافظات

أضرار التدخين والإدمان فى ندوة بالمحلة الكبرى.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:04 م
ندوة لمركز إعلام
ندوة لمركز إعلام المحلة الكبرى للتوعية الطلاب
أحمد على
نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع إدارة شرق المحلة التعليمية، ندوة صباح اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "أضرار التدخين والإدمان" على الفرد والمجتمع بمدرسة المحلة الثانوية الميكانيكية.

وحاضر فى الندوة طارق المسيرى الاخصائى الاجتماعى بنادى الدفاع الاجتماعى، والذى أكد خطورة التدخين باعتباره المعوق الأول لنمو المجتمع وظاهرة سلبية غير مرغوب فيها مثل التسول والتحرش، لافتًا إلى أننا مجتمع نامى ولا يملك معظم شبابه درجة عالية من الوعى نتيجة بعض المفاهيم الخاطئة.

وأضاف المسيرى أن من بين أسباب اتجاه الشباب الى التدخين هي أصحاب السوء والتجربة والتقليد ليقود بعد ذلك الى إدمان جميع أنواع المخدرات التى تتسبب فى مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية يصعب علاجها سواء للفرد أو الأسرة أو المجتمع علاوة على التكاليف الباهظة لعلاج الادمان من خلال البرامج التى تقدمه الحكومة بتوفير العلاج اللازم للمدمنين.
أضرار التدخين والإدمان فى ندوة بالمحلة الكبرى.. صور
أضرار التدخين والإدمان فى ندوة بالمحلة الكبرى.. صور
أضرار التدخين والإدمان فى ندوة بالمحلة الكبرى.. صور

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