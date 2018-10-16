وزارة الزراعة ومنظمة الفاو يحتفلان بيوم الغذاء العالمي

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الاحتفال بيوم الغذاء العالمي، مشيرًا إلى أن أهمية تلك الاحتفالية تعكس القرارات التي يتم اتخاذها لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي لبناء مستقبل أفضل خالي من الجوع وسوء التغذية.





وأكد الوزير، أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لمنظمة الأغذية والزراعة لتحسين قطاعى الأغذية والزراعة وتطوير مستوى الأمن الغذائى على مستوى الأسرة والمجتمع وتعزيز التنمية الزراعية لتعزيز الغذاء وتحسين الدخل للحد من الفقر.





جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بيوم الأغذية العالمي 2018، وذلك تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا: القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030 أمر ممكن"، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا، والدكتور حســين جـــادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر،وعدد من السفراء وممثلي جهات المنح الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية.