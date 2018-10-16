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محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعا لمناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:01 م
اجتماعا موسعا لمناقشة
اجتماعا موسعا لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية
أحمد عبد العزيز
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠١٨ / ٢٠١٨ والمشروعات المزمع تنفيذها في جميع المجالات، وذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافطة وجميع رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم عرض موقف المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في جميع المجالات، خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفائتها، والإنارة وشبكة الكهرباء خاصة بالقرى المحرومة ومنظومة النظافة وتجميل المدينة، والمرور، والمرافق المختلفة، وغيرها من المجالات التي تهم الشارع والمواطن السكندري.

وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وكذا يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات، مشددا على ضرورة بحث المعوقات التي تواجه تنفيذ بعضًا منها، وتذليل أي صعوبات موجودة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التي تعمل بمختلف المشروعات لتخرج بصورة متكاملة.

وعلى الصعيد ذاته، وجه قنصوة الشكر لإدارة المرور لمجهوداتها المبذولة في إنجاز جميع مشروعاتها في المواعيد المحددة لها، مطالبا الجهات الأخرى بالإسراع في تنفيذ مشروعاتها.

وأمر بسرعة الطرح للمشروعات المزمع طرحها خلال الفترة الحالية لتعظيم الاستفادة من الوقت وسرعة إنجاز المشروعات لخدمة المواطنين وإتاحة الفرص لجلب اعتمادات إضافية لإنهاء المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات أخرى.

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