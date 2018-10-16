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أخبار البلد

مدبولي يغير مسار جولته ببورسعيد لتفقد أعمال مستشفى النصر لسرطان الأطفال

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:01 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع و محمد غزاوي
غيّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسار جولته بمحافظة بورسعيد، للمرة الثانية، اليوم، الثلاثاء، ليتفقد سير العمل في مشروع إنشاء مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام.

وتابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الصرح المهم الذي يشهد اكتمال أعمال الإنشاءات بجانب كبير، واستكمال أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية.

وثمن مدبولي الجهود التي تتم لإتمام المستشفى الذي سيخدم أطفال بورسعيدا وعدد من المحافظات المجاورة.

ومن المقرر أن يضم المستشفى نحو ١٢٣ سريرًا في مختلف أقسام المستشفى؛ وتصل تكلفة الإنشاءات فقط لنحو ٣٨٠ مليون جنيه غير شاملة التجهيزات، ومن المقرر أن يضم تخصص لأورام الأطفال، وتخصص قلب مفتوح بالتعاون مع الدكتور مجدي يعقوب، وكذلك تخصص قسطرة قلبية.

وتفقد رئيس الوزراء المبنى من الداخل للتعرف على مستوى البناء والتشطيبات، مطالبًا بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من التنفيذ.

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