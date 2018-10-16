حالة واحدة تجيز إفطار الصائم أثناء الامتحان.. تعرف عليها

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك مفهوما خطأ لدى الكثيرين حول إفطار الطلاب أثناء فترة الإمتحانات فهذا التعميم لا يجوز إلا في حالات خاصة.



وأضاف "وسام"، في إجابته على سؤال «الحالات التي يجوز إفطار الصائم أثناء الامتحانات؟»، أن إفطار الطلاب أثناء فترة الإمتحانات لا تجوز إلا لمن كان لا يستطيع أن يذاكر وسيؤدي به الصوم الى عدم القدرة على الإستيعاب وإلى الرسوب، والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج فهذه حالة خاصة يفطر صاحبها الذي لا يستطيع أن يذاكر وهو صائم.



وأشار إلى أنه إذا كان الطالب ليس لديه القدرة على الصوم أثناء الامتحانات وسيؤدي ذلك إلى عدم استيعابه أو سيرسب في الامتحان أو لن يؤدي أداءً يتناسب مع مستواه فكذلك يضيع جهده ففي هذه الحالة يجوز له ان يفطر، فهذه فتوى ضرورية وليست عامة.