الري تعقد جلسة ترويجية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والمتوسط

عقدت اليوم، الثلاثاء، الجلسة الترويجية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه الذي يجرى تنظيمه خلال الفترة من 14-18 أكتوبر الجاري، بمشاركة الجهات الداعمة والمانحة وشركاء التنمية من بنك التنمية الافريقي وغيرها إلى جانب ممثلي الدول المشاركة بالمشروع وممثل الكوميسا.



وتهدف الجلسة الترويجية إلى تعريف جميع الجهات بأنشطة المشروع وانجازاته والموقف الحالي للمشروع وعرض بعض الخبرات الدولية والعالمية في مجال النقل النهري إلى جانب حشد الموارد للتمويل المطلوب لاستكمال دراسات الجدوي والتي من المتوقع أن تتكلف المرحلة الأولى منها نحو 5,6 مليون دولار.



كما تم أيضًا عقد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع لعرض نتائج الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري العالمي (هيدروبلان وتى إن أند تي) والخاصة بإعداد دراسة الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع وتحديد احتياجات الدول المشاركة من التدريب وكذلك الشروط المرجعية لدراسة الجدوى.



ويشارك بالمشروع جميع دول حوض النيل ويهدف الى إنشاء خط ملاحي يربط بين جميع الدول ويصل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مما يحقق العديد من المزايا والفوائد للدول المشاركة مثل توفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة مما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخاصة للدول الحبيسة مثل رواندا وبوروندي وجنوب السودان وأوغندا، وتحقيق التكامل والتقارب بين الدول، وإنشاء مراكز تدريب إقليمية ووطنية لإعداد الكوادر الفنية المطلوبة لإدارة وصيانة الممر الملاحي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتشجيع السياحة مما يقلل من معدلات الفقر بتلك الدول.



كما تم إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية بالتنسيق الكامل مع الدول المشاركة من خلال زيارات فريق العمل والمكتب الاستشاري للدول والتشاور مع الكوادر الفنية من أجل الوصول لهياكل مؤسسية وقانونية تتوافق عليها جميع الدول.



جدير بالذكر أن دراسة ما قبل الجدوى للمشروع قد تم إعدادها بتمويل وخبرات مصرية في مايو 2015 بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل ممثلة في هيئة النقل النهري، حيث تمت الموافقة عليها من كل الدول وخلصت إلي جدوى المشروع الاقتصادية وإعطاء الضوء الأخضر للقائمين علي المشروع للمضي قدمًا في إعداد دراسات الجدوى.