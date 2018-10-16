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أخبار البلد

منظمة المرأة العربية تعقد دورة تدريبية للسيدات في مراقبة الانتخابات

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
أمل مجدى
تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع مؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية الدورة التدريبية المتخصصة الأولى للسيدات في الدول العربية في مجال (مراقبة الانتخابات العامة)، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2018 بجمهورية مصر العربية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى رفع كفاءة النساء العربيات في مجال مراقبة الانتخابات، وتشكيل فريق عربي من السيدات المتمكنات من مراقبة الانتخابات العامة في الدول العربية.

وتُغطي هذه الدورة التدريبية، عددًا من الموضوعات منها: "لمحة عامة عن الانتخابات والقوانين الانتخابية والأنظمة الانتخابية في الدول العربية، وتقنيات مراقبة الانتخابات، وكيفية صياغة البيانات وتقارير المراقبة، وعرض لنماذج في التجارب العربية والدولية".

ويشارك في الدورة التي يُقدمها خبراء وأساتذة متخصصون وأكاديميون ومدربون معتمدون حوالي (28) متدربة من تسع دول عربية هي (الأردن – تونس – العراق – فلسطين – لبنان – ليبيا – مصر – موريتانيا – اليمن).

جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج بناء القدرات الموضوع على برنامج عمل منظمة المرأة العربية لعام 2018، الذي يتضمن عقد دورات تدريبية فى مجال التمكين السياسي للمرأة العربية.

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