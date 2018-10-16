أبو ستيت: 9,21 مليار جنيه قيمة استثمارات القطاع الزراعي في 2016/2017

أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاستثمارات الزراعية المنفذة فى القطاع الزراعى بلغت حوالى 9,21 مليار جنيه، بما يمثل نحو 25,4% من الاستثمارات الكلية عام 2016/2017، مما انعكس على زيادة قيمة الناتج المحلى الزراعى المصرى إلى نحو 6,398 مليار جنيه، بما تمثل نحو 6,11% من الناتج المحلى الاجمالى عام 2016/2017، لافتا إلى أن ذلك ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المنتجات الزراعية الهامة مثل: الأرز، الخضر، الفاكهة، الحليب الطازج، وبيض المائدة، وذلك بالرغم من الزيادة السكانية،وتحقيق فوائض انتاجية من السلع الزراعية تم تصديرها للخارج بلغت قيمتها حوالى 56 مليار جنيه تمثل أكثر من 22% من الصادرات الكلية عام 2017.
وأضاف وزير الزراعة أن قطاع الزراعة حاليا يستوعب حوالى 5,6 مليون عامل تمثل أكثر من 25% من العمالة الكلية عام 2017، مشيرا الي ان محور التنمية الزراعية يحتل أهمية خاصة في أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث أكد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة على "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة".
جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بيوم الأغذية العالمي 2018، وذلك تحت شعار : " افعالنا هي مستقبلنا : القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030 أمر ممكن"، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا، والدكتور حســين جـــادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وعدد من السفراء وممثلي جهات المنح الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية.