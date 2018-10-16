تعليم مطروح يكرم المدرسة الفكرية لفوزها بالمركز الأول بالمعارض الصحفية

كرم الدكتور سمير النيلي، وكيل الوزارة، والدكتورة سعاد صابر، مستشار التربية الخاصة بالوزارة، اليوم، الثلاثاء، مدرسة ٢٣ يوليو الفكرية بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح، بحضور العمدة أحمد طرام، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وحسين حمزة، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.



وجاء تكريم المدرسة الفكرية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة المعارض الصحفية في إنجاز كبير وغير مسبوق لمدارس التربية الخاصة بتعليم مطروح.



وأشاد مدير التعليم بمجهودات إدارة التربية الخاصة ومدرسة ٢٣ يوليو وتوجيه الصحافة المدرسية، والذي توج بتحقيق ذلك الإنجاز وتشريف محافظة مطروح بين جميع محافظات الجمهورية.

