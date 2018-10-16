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أخبار البلد

مدبولي يسأل عن الأسعار بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بقناة السويس

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:55 م
رئيس الوزراء في جولة
رئيس الوزراء في جولة ببورسعيد
محمود مطاوع و محمد غزاوي
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته بورسعيد اليوم، بزيارة مفاجئة للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بهيئة قناة السويس كنموذج للمجمعات الاستهلاكية التي تخدم أهالي المدينة.

وتأكد رئيس الوزراء من توافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة، كما تفقد المخبز الملحق بالجمعية التعاونية، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز المنتج، كما شملت جولته بالجمعية التعاونية تفقد قسم الأسماك، حيث سأل رئيس الوزراء عن الأسعار والأنواع، وامسك البائع بإحدى الأسماك الطازجة وقال إنها من بحيرة البردويل.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة اسماك بحيرة البردويل؛ مؤكدًا الحرص على تنمية مشروعات الثروة السمكية في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسماك بأسعار مناسبة وجودة عالية.

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