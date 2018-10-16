برلماني كويتي: قناة الجزيرة القطرية خنجر مسموم في الجسد الخليجي

كشف محمد طنا العنزي، عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، مخططات قناة الجزيرة القطرية للتفرقة بين دول الخليج العربي.



وغرد "العنزي" عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلا: "قناة الجزيرة وضعت كخنجر مسموم في الجسم الخليجي، إنه عمل استخباراتي صهيوني متقن".



وأضاف: "كما أنه مخطط لها منذ إنشائها لدب الفرقة بين دول الخليج والتي تملك إمكانات مهولة تقلق إسرائيل، واللوبي الصهيوني فاستخدموا هؤلاء المرتزقة أمثال القاسم وعدو الخليج الأول المرتزق القرضاوي انتبهوا الوقت يمضي بسرعة".