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ثقافة

وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:04 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، التكلفة الإجمالية لترميم مسجد الظاهر بيبرس المتوقف منذ 2011، قائلا إنها 100 مليون جنيه تمويل ذاتي من الوزارة، الي جانب ما يوازي 4.5 مليون دولار منحة من الجانب الكازاخستاني قدمت منذ عدة أعوام.

جاء ذلك خلال تفقد العناني لترميم المسجد، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسفير الكازاخستاني بالقاهرة أرمان إيساغالييف، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، ومحمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية.

وأكد العناني أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يولى مشروع ترميم المسجد أهمية قصوى للحفاظ على الطابع الأثري له، مضيفا أنه "جاري حاليا إزالة الطوب الوردي الخاطئ المستخدم سابقا واستبداله بالطوب الطفلي للحفاظ علي الطابع الأثري للمسجد، الذي أقرته اللجنة الدائمة للآثار ويتم تصنيعه خصيصا له".

وأوضح أن شركة المقاولون العرب تتولى أعمال الترميم، وكانت حريصة منذ توقف المشروع على سحب المياه الجوفية أسفل المسجد، وجاري حاليا ازالة جميع الحشائش المحيطة بالمبنى، ومن المقرر الانتهاء من مشروع الترميم خلال 18 شهرا.
وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور
وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور
وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور
وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور
وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور
وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور
وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور
وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور
وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور
وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور

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