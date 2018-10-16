مركز إعلام زفتى ينظم ندوة حول الأضرار البيئية لحرق المخلفات الزراعية.. صور

نظم مركز إعلام زفتى بالتنسيق مع إدارة التعليم الأزهري بزفتي اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان "الأضرار البيئية لحرق المخلفات الزراعية ( قش الأرز) وطرق الاستفادة منه " بمقر قاعة معهد فتيات زفتى الثانوي.



واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على خطورة حرق المخلفات الزراعية،وتحدث فيها كل من المهندس احمد الشيخ رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية وأخصائي إرشاد موضحًا أنواع المحاصيل الزراعية ( الصيفية ـ الشتوية) والفرق بين كمية الإنتاج ومعدل الإنتاج.



كما تناول سرد عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز وأضرار حرق المخلفات الزراعية على سطح وباطن التربة الزراعية.



كما دار حوار نقاش بين المحاضر والجمهور وتم الرد على استفساراتهم حول زراعة أسطح المنازل.

