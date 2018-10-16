ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مركز إعلام زفتى ينظم ندوة حول الأضرار البيئية لحرق المخلفات الزراعية.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:13 م
ندوة بعنوان الأضرار
ندوة بعنوان "الأضرار البيئية لحرق المخلفات الزراعية"
أحمد على
نظم مركز إعلام زفتى بالتنسيق مع إدارة التعليم الأزهري بزفتي اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان "الأضرار البيئية لحرق المخلفات الزراعية ( قش الأرز) وطرق الاستفادة منه " بمقر قاعة معهد فتيات زفتى الثانوي.

واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على خطورة حرق المخلفات الزراعية،وتحدث فيها كل من المهندس احمد الشيخ رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية وأخصائي إرشاد موضحًا أنواع المحاصيل الزراعية ( الصيفية ـ الشتوية) والفرق بين كمية الإنتاج ومعدل الإنتاج.

كما تناول سرد عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز وأضرار حرق المخلفات الزراعية على سطح وباطن التربة الزراعية.

كما دار حوار نقاش بين المحاضر والجمهور وتم الرد على استفساراتهم حول زراعة أسطح المنازل.
مركز إعلام زفتى ينظم ندوة حول الأضرار البيئية لحرق المخلفات الزراعية.. صور
مركز إعلام زفتى ينظم ندوة حول الأضرار البيئية لحرق المخلفات الزراعية.. صور
مركز إعلام زفتى ينظم ندوة حول الأضرار البيئية لحرق المخلفات الزراعية.. صور
مركز إعلام زفتى ينظم ندوة حول الأضرار البيئية لحرق المخلفات الزراعية.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي.. فيديو

انتقاما من فصلهما.. عاملان ينفذان سطوا مسلحا على كازيون الدقي ويسرقان 24 ألف جنيه

برلماني يوضح تفاصيل مشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات.. فيديو

روسيا تعلن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مصر

السيسي: مصر مرت بمحنة ضخمة في 2013 وكادت أن تضيع.. فيديو

صراع شرس بين الأهلى والزمالك على ضم رونالدو الاتصالات

المتحدث باسم الجيش الليبي لـ صدى البلد: هشام عشماوي لم يحاول الانتحار

الخارجية الأمريكية: بومبيو يشكر الملك سلمان على إجراء تحقيق شفاف عن اختفاء خاشقجي

السيسي يعلن مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

قبل مباراة سوازيلاند.. مصر لا تفوز فى غياب محمد صلاح

محمود الخطيب في المستشفى بسبب آلام العمود الفقري

كارتيرون يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتصالات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايات وفود الطرق الصوفية ترفرف باحتفالات مولد السيد البدوي.. صور وفيديو

البابا تواضروس الثاني يزور مدفن الأنبا بيشوي

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان احتفالية بيت العائلة بالعيد القومي

رئيس المجلس الفيدرالي الروسي: حريصون على مساندة مصر في جهود مكافحة الإرهاب.. صور

سفير كازاخستان ووزير الآثار يتفقدان أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور

فيديو

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: أستعد لمسلسل 45 حلقة.. فيديو
مصر تتقدم على سوازيلاند بثنائية بعد مرور 70 دقيقة.. فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مصر تتقدم على سوازيلاند برأسية حجازي بالشوط الأول.. فيديو
محلل سياسي: هناك تقصير من جانب مصر فى توسيع التجارة مع موسكو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟