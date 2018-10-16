وزير التعليم العالي: 50 ألف وافد أجنبي يدرسون بجامعات مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الخريجين المصريين من أفضل الخريجين على مستوى العالم بالرغم مما تعانيه المنظومة التعليمية من المشاكل والتحديات، مؤكدا أن الوزارة تقوم حاليا ببناء 6 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال عامين من الآن، وذلك في سبيل تطوير هذا القطاع.





وأضاف عبدالغفار، أن مصر على مدار عهدها لم يكن لديها قانون تنظيم عمل الجامعات الدولية بالرغم من أن هذه الجامعات المصرية تكون آلية حقيقية ومتميزة يجب استغلالها لعمل تنافسية حقيقية وإثراء المنظومة بالإضافة لجعل الجامعات الحكومية تحذو حذو هذه الجامعات ومن ثم الارتقاء بنفسها.





وأكد الوزير خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للمنتدى البرلمانى الذى ينظمه حزب مستقبل وطن، أن الغنى والفقر ليس عاملا من عوامل النجاحات والتميز فمصر على مدار العهود الماضية والحالية مازال الفقراء هم المتميزون وأبلغ دليل على ذلك أن أوائل الثانوية العامة يكون أغلبهم من القرى، مشيرا إلى أن مصر تواجه مساعي دولية وتحديات خطيرة لإفشال مصر وإعاقتها عن تطوير التعليم.





وأشار إلى ان هناك أكثر من 25 ألف مواطن مصري يدرسون بالخارج يصرفون المليارات على التعليم ما يعد إهدار للمواهب والمتميزين، في حين أن هناك 40 لـ 50 ألف وافد يتعلمون في مصر بجامعاتها وهو ما يستدعي سرعة التدخل لدراسة الأسباب الدافعة لعزوف الـ25 ألف الدارسين بالخارج عن الدراسة بمصر.



