على غرار واتساب.. فيسبوك يتيح خاصية مسح الرسائل الخاصة

على غرار رسائل "واتساب" سيحقق "فيس بوك" رغبة مستخدميه، بإضافة خاصية مسح الرسائل بعد إرسالها.



وتقوم إدارة "فيس بوك" حاليًا بإجراء التجارب على محو الرسائل بعد إرسالها، على أن تفعل خاصية محو الرسائل في غضون 24 ساعة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وكان "فيس بوك" قد أضاف تحديثات أخرى على التطبيق خلال الأيام الماضية، وهي خاصية تحويل الصور ذات البعدين التي يتم التقاطها بهواتف ذات عدسات مزدوجة متوافقة، إلى صور ثلاثية الأبعاد.



وتسمح الخاصية الجديدة المتعلقة بالصور للمستخدم التمرير والتحريك والإمالة لصفحة الموقع لرؤية الصورة بأبعادها الثلاثة.

