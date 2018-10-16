محسن صلاح: الحفاظ علي الحالة الإنشائية لمسجد الظاهر بيبرس أثناء ترميمه.. صور

أكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن الشركة ستعمل علي الحفاظ علي الحالة الإنشائية والأثرية لمسجد الظاهر بيبرس خلال تنفيذ مشروع الترميم.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها د.خالد العناني وزير الآثار لتفقد أعمال ترميم المسجد، حيث أكد المهندس محسن صلاح أن الأعمال ستكون علي مستوي عال من الكفاءة.



وخلال الجولة وجه وزير الآثار الشكر إلي شركة المقاولون العرب والتى لم تترك موقع الجامع خلال سنوات التوقف واستمرت في شفط المياه الجوفية منه بالطلمبات الخاصة بها.

