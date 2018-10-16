أخت ميجان ميركل: آمل أن ينجح المولود المنتظر في لم شمل أسرتنا

كشفت سمانثا ميركل أخت الدوقة ميجان ميركل، أنها تأمل في أن إعلان حملها يعالج الانشقاقات داخل الأسرة المضطربة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، لدى ميجان علاقة مضطربة مع عائلتها، واتهمتها سامانثا التي لها نفس والد الدوقة بأنها تتجاهل عائلتها.



وقالت سمانثا الآن إنها تأمل أن تلتئم الجروح العائلية مع وصول مولودها الجديد.



وأوضحت اخت ميجان في تصريح لها، أن أمر المولود الجديد سيجعل كل شيء حدث خلال العام الماضي يختفي.



وكان قصر كنسينجتون في لندن أعلن أمس أن الأمير هاري وميجان يتوقعان أول طفل لهما، والذي من المتوقع أن يكون في الربيع.