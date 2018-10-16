580 ألف جنيه حجم مبيعات معرض الأثاث الثانى صنع فى دمياط خلال الثلاثة أيام الأولى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن وصول حجم مبيعات معرض الأثاث الثانى "صنع فى دمياط" مبلغ 580 ألف جنيه خلال الثلاثة أيام الأولى وأيضا إجمالى تعاقدات تصل إلى 175 ألف جنيه.



وأوضحت المحافظ أن هذا المعرض المقام بأرض المعارض بمدينة نصر قد بدأ فترته الثانية منذ يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر ويستمر حتى الثالث والعشرين من نفس الشهر وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بهدف النهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط والترويج لمنتجات صغار الصناع.



وتوجهت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر والتقدير للسيدة نيفين جامع على حرصها المستمر لدعم سلسلة معارض "صنع في دمياط" والذى يعد أحد أهم الأساليب للترويج لهذا القطاع الصناعي الهام.