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رياضة

بطولة الحريري تحتفل باليوبيل الفضي لمشاركة الأهلي في لبنان

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في بطولة الحريري الودية الدولية بلبنان، أن اللجنة حرصت على تكريم الأهلي على هامش افتتاح البطولة أمس بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على أول مشاركة للفريق بالبطولة سنة 1993.

وأوضح أن اللجنة قامت بتكريم الأهلي بشكل خاص دون بقية الفرق المشاركة بالبطولة، وسط حفاوة كبيرة وتشجيع من جانب الجماهير التي حضرت حفل الافتتاح ، حيث تم تكريم النادي عقب الكلمة التي ألقاها ممثل سعد الحريري رئيس الوزراء وممثل البرلمان اللبناني.

وأشار مهند مجدي، إلى أن اللجنة أكدت أن عودة الأهلي للمشاركة بالبطولة يمنحها طابعا خاصا بعد غياب 7 سنوات عن المشاركة، ويمثل قوة وإضافة كبيرة في ظل شعبية النادي الأهلي، وقوة فريق كرة السلة.

وأضاف أن بعثة الفريق تحظى باهتمام كبير من جانب الجميع، وهناك مطالبة مستمرة بتواجد الأهلي بشكل دائم في البطولة لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين.

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