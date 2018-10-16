ضبط ١٢١ قطعة آثار بمنزل أجنبي فى الزمالك بالقاهرة.. صور

بفحص المضبوطات بمعرفة أعضاء اللجنة المختصة، تبين أن 86 قطعة منها ترجع إلى الحضارة المصرية فى عصور مختلفة، وتخضع لقانون حماية الآثار، كما أوصت بعرض باقى المضبوطات على الجهات المختصة لفحصها، كما أمكن ضبط 2 طبنجة ضغط هواء و1 مسدس و3 خزائن طبنجة، و22 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و3 أجهزة لاب توب، و1 جهاز لوحى "تابلت".





تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط 121 قطعة أثرية بمسكن شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مطلوب ضبطه فى واقعة تهريب قطع أثرية.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومطلوب ضبطه فى واقعة تهريب قطع أثرية، بإخفاء مقتنيات وقطع أثرية بمنزله الكائن بمنطقة الزمالك بالقاهرة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف مسكنه بمشاركة لجنة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط 121 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الحيازة والاتجار بالقطع الأثرية والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها.