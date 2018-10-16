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حوادث

إحباط محاولة تهريب 200 جهاز لاسلكى بمطار القاهرة.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:03 م
تهريب ٢٠٠ جهاز لاسلكى
تهريب ٢٠٠ جهاز لاسلكى بمطار القاهرة
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من إحباط محاولة تهريب 200 جهاز لاسلكى للبلاد مخبأ بداخل طرد لأجهزة إلكترونية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى -اعتزام المدعو "عبدالله.م.ع" – مدير إحدى الشركات الاستثمارية، تهريب كمية من الأجهزة الإلكترونية داخل طرد قادم عبر شركة شحن على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة من إحدى الدول الأجنبية.

وتم تشكيل لجنة مختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالفحص تبين وجود (200 جهاز لاسلكى صغير الحجم مخبأة بداخل "باور سابلاى") دون الحصول على الموافقات اللازمة.. بالمخالفة للقانون.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى، لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجرائم، وخاصةً جرائم التهريب بشتى صورها، والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
إحباط محاولة تهريب 200 جهاز لاسلكى بمطار القاهرة.. صور
إحباط محاولة تهريب 200 جهاز لاسلكى بمطار القاهرة.. صور
إحباط محاولة تهريب 200 جهاز لاسلكى بمطار القاهرة.. صور

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إحباط محاولة تهريب 200 جهاز لاسلكى بمطار القاهرة.. صور

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