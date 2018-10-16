شاهد.. إزالة مخالفات البناء بأحياء القاهرة

عرض برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الثلاثاء، لقطات من حملات إزالة التعديات في مخالفات العقارات بالأحياء المختلفة بالقاهرة، إذ تمت إزالة بعض العقارات المخالفة بحي المقطم، والمقامة بدون ترخيص على مساحة 2000 متر مربع بالهضبة العليا والوسطى، بجانب تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بحي حلوان والسيدة زينب وجميع النشاطات المختلفة.



كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها، وأن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كل أحياء القاهرة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

