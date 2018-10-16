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بنصف كيلو لحمة.. 4 أكلات موفرة واقتصادية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
رنا عصمت
تقع الكثير من ربات البيوت في حيرة بين التوفير في مصروف البيت، وبين تقديم أكلات مغذية ومفيدة للأسرة، ولهذا نقدم لكِ اليوم 4 وصفات اقتصادية بنصف كيلو لحم مفروم أو قطع، تكفي أسرتك وتوفر مصروفك، كما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامج "على قد الإيد" على قناة "سي بي سي" سفرة.

1-كفتة اقتصادية:
مكونات:
نصف كيلو لحم
كوب إلا ربع دقيق
بيضة - بصلة مبشورة
ملح - فلفل - بهارات
زبادي – بصلة مبشورة
معلقة بيكنج باودر – فحمة

التحضير:
- يوضع اللحم والبصل والبودر مع ملعقة ملح وفلفل وبهارات، ثم يضاف الدقيق حتى لا تنكمش اللحم وتصبح طرية.
- يوضع الزبادي بالتدريج حتى تتم عملية العجن والخلط المتجانس إما باليد جيدا لمدة طويلة أو بالكبّة.
- يترك اللحم في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة قبل تقسيمها لأصابع، تبلل اليد بقليل من الزيت.
- يلف اللحم على عود خش أو قلم، توضع في صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع.
-تقدم مع السلطة الخضراء والخبز وسلطة الطحينة


2- بفتيك بالزبدة مع الأرز الأحمر:

المقادير:
-نصف كيلو شرائح اللحم "بفتيك"
-ثوم وسمن
-فلفل أسود وملح

التحضير:
- تسخن مقلاة بها الزبدة وتفرد بها شرائح اللحم ويرش عليها فلفل، وتترك حتى يتغير لونها وتقلب على الوجه الآخر، ثم تشوح جيدا في الزبدة على الجانبين.
- تغطى بالماء وتترك حتى تستوي، ومن آن لآخر يضاف القليل من المياه ولا تنسي تغطيه الصينية أو المقلاة.
- قبل إتمام التسوية تقلب مع الملح والثوم والقليل من الماء وتغطي مرة أخرى ثم تقدم ساخنة مع الأرز.

2-الأرز الأحمر:

المقادير:
بصل قطع
نصف كيلو أرز
زيت – ملح
ملعقة صلصة طماطم
مياه

طريقة التحضير:
يوضع البصل على الزيت في الحلة، مع إاضافة الملح وملعقة صلصة، ويقلب جيدًا حتى يصفر لونه، ثم توضع المياه وتترك لتغلي، ثم يوضع الأرز ويغطي جيدا ويقلب بعد ربع ساعة وتقلل النار حتى تتم التسوية.

3-كرات لحم بالبيض:

المكونات:
نصف كيلو لحم مفروم
بصل مبشور
بيض مسلوق
بقدونس
قرفة ناعمة – زنجبيل بودرة
بيض – بقسماط
قيق – ملح – فلفل أسود
زيت للقلي

التحضير:
يوضع اللحم على البصل المبشور المفصول عن مائه، ونضع رشة بقسماط ناعم وبقدونس وقرفة وزنجبيل وملح وفلفل.
تخلط المكونات وتعجن جيدا وتقسم وتساوى وتلف حول البيض المسلوق، لتكون كور.
تلف وتبدر بالدقيق، ثم تغمس في البيض ثم تغطي بالقسماط، وتوضع في الزيت الساخن والعميق حتى يصبح لونها بني.
توزع الكرات في صينية، وتغلف بورق الفويل، وتوضع بالفرن حتى تكتمل عملية التسوية الداخلية للحم.

4-طاجن لحم بالبصل والبطاطس:

المكونات:
نصف كيلو لحم
2 ملعقة كبيرة سمن
نصف كيلو بصل
ملح – فلفل
مكعبات بطاطس

التحضير:
- توضع السمن في الإناء وعليها مكعبات البصل ونصف ملعقة ملح ومثلها فلفل أسود، وتقلب جيدا حتى تذبل ثم توضع معها مكعبات اللحم.
- نستمر في تقليب اللحم والبصل حتى يتغير لونهما، وتضاف لهما المياه والبهارات ونتركها للغلي، وفي منتصف فترة التسوية توضع مكعبات البطاطس ونغطي مجددا.
- تقلب اللحم والبصل والبطاطس في طاجن، ويدخل الفرن لمدة ربع ساعة، حتى يحمر وجهه ويأخذ مذاق الطاجن.

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