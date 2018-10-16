بنصف كيلو لحمة.. 4 أكلات موفرة واقتصادية

3-كرات لحم بالبيض:

تقع الكثير من ربات البيوت في حيرة بين التوفير في مصروف البيت، وبين تقديم أكلات مغذية ومفيدة للأسرة، ولهذا نقدم لكِ اليوم 4 وصفات اقتصادية بنصف كيلو لحم مفروم أو قطع، تكفي أسرتك وتوفر مصروفك، كما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامج "على قد الإيد" على قناة "سي بي سي" سفرة.1-كفتة اقتصادية:مكونات:نصف كيلو لحمكوب إلا ربع دقيقبيضة - بصلة مبشورةملح - فلفل - بهاراتزبادي – بصلة مبشورةمعلقة بيكنج باودر – فحمةالتحضير:- يوضع اللحم والبصل والبودر مع ملعقة ملح وفلفل وبهارات، ثم يضاف الدقيق حتى لا تنكمش اللحم وتصبح طرية.- يوضع الزبادي بالتدريج حتى تتم عملية العجن والخلط المتجانس إما باليد جيدا لمدة طويلة أو بالكبّة.- يترك اللحم في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة قبل تقسيمها لأصابع، تبلل اليد بقليل من الزيت.- يلف اللحم على عود خش أو قلم، توضع في صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع.-تقدم مع السلطة الخضراء والخبز وسلطة الطحينة2- بفتيك بالزبدة مع الأرز الأحمر:المقادير:-نصف كيلو شرائح اللحم "بفتيك"-ثوم وسمن-فلفل أسود وملحالتحضير:- تسخن مقلاة بها الزبدة وتفرد بها شرائح اللحم ويرش عليها فلفل، وتترك حتى يتغير لونها وتقلب على الوجه الآخر، ثم تشوح جيدا في الزبدة على الجانبين.- تغطى بالماء وتترك حتى تستوي، ومن آن لآخر يضاف القليل من المياه ولا تنسي تغطيه الصينية أو المقلاة.- قبل إتمام التسوية تقلب مع الملح والثوم والقليل من الماء وتغطي مرة أخرى ثم تقدم ساخنة مع الأرز.2-الأرز الأحمر:المقادير:بصل قطعنصف كيلو أرززيت – ملحملعقة صلصة طماطممياهطريقة التحضير:يوضع البصل على الزيت في الحلة، مع إاضافة الملح وملعقة صلصة، ويقلب جيدًا حتى يصفر لونه، ثم توضع المياه وتترك لتغلي، ثم يوضع الأرز ويغطي جيدا ويقلب بعد ربع ساعة وتقلل النار حتى تتم التسوية.المكونات:نصف كيلو لحم مفرومبصل مبشوربيض مسلوقبقدونسقرفة ناعمة – زنجبيل بودرةبيض – بقسماطقيق – ملح – فلفل أسودزيت للقليالتحضير:يوضع اللحم على البصل المبشور المفصول عن مائه، ونضع رشة بقسماط ناعم وبقدونس وقرفة وزنجبيل وملح وفلفل.تخلط المكونات وتعجن جيدا وتقسم وتساوى وتلف حول البيض المسلوق، لتكون كور.تلف وتبدر بالدقيق، ثم تغمس في البيض ثم تغطي بالقسماط، وتوضع في الزيت الساخن والعميق حتى يصبح لونها بني.توزع الكرات في صينية، وتغلف بورق الفويل، وتوضع بالفرن حتى تكتمل عملية التسوية الداخلية للحم.4-طاجن لحم بالبصل والبطاطس:المكونات:نصف كيلو لحم2 ملعقة كبيرة سمننصف كيلو بصلملح – فلفلمكعبات بطاطسالتحضير:- توضع السمن في الإناء وعليها مكعبات البصل ونصف ملعقة ملح ومثلها فلفل أسود، وتقلب جيدا حتى تذبل ثم توضع معها مكعبات اللحم.- نستمر في تقليب اللحم والبصل حتى يتغير لونهما، وتضاف لهما المياه والبهارات ونتركها للغلي، وفي منتصف فترة التسوية توضع مكعبات البطاطس ونغطي مجددا.- تقلب اللحم والبصل والبطاطس في طاجن، ويدخل الفرن لمدة ربع ساعة، حتى يحمر وجهه ويأخذ مذاق الطاجن.