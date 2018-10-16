أمين الفتوى يوضح حكم زراعة الأعضاء البشرية

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين زراعة الأعضاء البشرية وما كان فيه نقل للصفات الوراثية.



وأضاف وسام، في إجابته على سؤال "ما حكم زراعة الأعضاء البشرية؟"، أن هذه المسألة ينبغي أن تتناول بشئ من التفصيل لأن بها قرارات مجمعية وإفتائية، حيث يفرق أهل العلم في هذا بين الأعضاء التي تنقل الصفات الوراثية وبين ما كان فيه مجرد إحياء للإنسان كزرع الكلية والكبد.



وتابع أن هناك تقنية جديدة وهي تقنية الخلايا الجزعية فربما هذه التقنية تحل محل هذا الزرع في كثير من المجلات الطبية والعلاجية.