العراق: فقدنا نسبة كبيرة من إيراداتنا الطبيعية للمياه بسبب تركيا.. فيديو

قال حسن الجنابي، وزير الموارد المائية العراقي، إن بلاده مثل مصر لأنها تعتبر من دول المصب، مشيرا إلى أن إقامة أسبوع المياه أمر هام نشر ثقافة المياه وتشجيع الابتكارات التي تسمح بالتعاطي مع الندرة المستمرة للمياه.



وأضاف الجنابي، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أن مصر ستعاني من زيادة الطلب للمياه نتيجة الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية، فضلا عن محاولات إقامة السدود في دول المصب، وهو ما سيؤثر على مصر وبالتالي لابد من اللجوء لابتكارات وحلول غير تقليدية، وإعادة استخدام 30% من المياه المستخدمة واللجوء لتحلية المياه في المناطق الساحلية.



وأشار إلى أن بلاده فقدت نسبة كبيرة من الإيرادات الطبيعية للمياه، إذ تم فقد أكثر من 50% من مياه نهر الفرات، ونسبة كبيرة فى نهر دجلة، لافتا إلى أن تركيا أقامت سدا كبير يقوم بتخزين كميات كبيرة تزيد على 50% من معدل إيرادات العراق من المياه القادمة من تركيا.



وأكد أن النقص الكبير من المياه في العراق يخلق حالة من القلق والخوف على مستقبل وحصص العراق، مشددا على ضرورة احترام حصتنا فى مياه النهرين، لأن كل شيء قائم على إيرادات النهرين، فالعراق هبة الرافدين.



وأوضح الوزير العراقى أن كل الأعمال التي جرت على النهرين تمت دون تنسيق مسبق مع العراق، فأدى إلى التصحر ونزوح داخلي وهشاشة اجتماعية داخل البلاد.