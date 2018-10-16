محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف الطرق بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمدينة القناطر الخيرية، بدأها بتفقد الطريق البديل لطريق القناطر الخيرية والذي يبلغ طوله 6 كم وجار رصفه بطول 2.5 كم.



وتفقد المحافظ أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية ولاحظ بعض المشاكل والقصور في الطريق وعلى الفور أمر بتشكيل لجنة هندسية لفحص المشكلة وحلها.



كما تفقد المحافظ مستشفى شفا الرحمة بقرية أبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية ومكونة من 6 طوابق، حيث أمر المحافظ بتشغيلها كمركز طبي متكامل وتشتمل المستشفي على الاستقبال بالدور الأرضي وقسم للعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وعلاج السمنة والتخسيس والحضانات وقسم الغسيل الكلوي والطابق الأخير مخصص للعمليات.



كما أمر المحافظ وكيل وزارة الصحة بإنهاء التراخيص للمركز الطبي في أقرب وقت ممكن كما وعد المحافظ بافتتاح المركز بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية واستكمال الفرش الطبي.