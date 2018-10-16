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رياضة

مهاجم نابولي يدخل دائرة اهتمامات ليفربول

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:27 م
صدى البلد
القسم الرياضي
دخل لورينزو إنسيني مهاجم فريق نابولي الإيطالي دائرة اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي، للحصول على خدماته، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة "راي سبورت" الإيطالية، أن ليفربول يخطط للتعاقد مع إنسيني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم الجانب الهجومي، في ظل منافسة الريدز على كل البطولات.

وشارك إنسيني مع نابولي في 7 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع هدف وحيد.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة.

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